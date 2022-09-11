Бинотто обрушился на ФИА за спорное использование автомобиля безопасности в Монце

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто обвинил ФИА в ошибке с использованием сейфти-кара в конце Гран-при Италии.
«Сегодня у нас были все условия для рестарта гонки, я не знаю, почему они так долго ждали. Я разочарован концовкой — думаю, мы могли закончить гонку по-другому.
Финиш за машиной безопасности никогда не бывает хорошим, ни для нас, ни для Формулы-1, ни для шоу. И я думаю, что у ФИА было достаточно времени, чтобы действовать сегодня по-другому.
Выезд на трассу был полностью безопасен. Ждать так долго — это просто неправильно, и не очень хорошо для спорта. После Абу-Даби в прошлом году мы долго обсуждали, как улучшить ситуацию, потому что конечная цель — как можно скорее возобновить гонку безопасным образом. Сегодня, я думаю, это определённо могло произойти. ФИА сильно изменилась в этой области, но всё же я думаю, что им нужно больше опыта и они должны лучше работать, потому что Формула-1 заслуживает лучшей работы в этом отношении», — приводит слова Бинотто Mirror.
- 11 сентября 2022
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
11:59
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:37
-
09:33
-
01:02
-
00:36
- 10 сентября 2022
-
23:50