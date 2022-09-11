Бинотто обрушился на ФИА за спорное использование автомобиля безопасности в Монце

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто обвинил ФИА в ошибке с использованием сейфти-кара в конце Гран-при Италии.

«Сегодня у нас были все условия для рестарта гонки, я не знаю, почему они так долго ждали. Я разочарован концовкой — думаю, мы могли закончить гонку по-другому.

Финиш за машиной безопасности никогда не бывает хорошим, ни для нас, ни для Формулы-1, ни для шоу. И я думаю, что у ФИА было достаточно времени, чтобы действовать сегодня по-другому.

Выезд на трассу был полностью безопасен. Ждать так долго — это просто неправильно, и не очень хорошо для спорта. После Абу-Даби в прошлом году мы долго обсуждали, как улучшить ситуацию, потому что конечная цель — как можно скорее возобновить гонку безопасным образом. Сегодня, я думаю, это определённо могло произойти. ФИА сильно изменилась в этой области, но всё же я думаю, что им нужно больше опыта и они должны лучше работать, потому что Формула-1 заслуживает лучшей работы в этом отношении», — приводит слова Бинотто Mirror.