Шарль Леклер объяснил, почему не оправдался риск «Феррари» с ранним пит-стопом
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о неудачном раннем пит-стопе в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.
«Нам не повезло с виртуальным сейфти-каром, закончившимся, когда мы заехали на первый пит-стоп. Мы были бы рады усложнить себе жизнь на «медиуме», если бы у нас получилось извлечь выгоду из остановки под сейфти-каром, но, к сожалению, мы не смогли этого сделать в полном объёме.
Если говорить о последних кругах, то, как по мне, трасса была чистой, поэтому я ожидал рестарта. Но, вполне возможно, было ещё что-то, о чём я не знаю, и именно поэтому мы не смогли стартовать», – приводит слова Леклера Sky Sports.
Ранее в интервью Леклер объяснил, почему остался недоволен своим выступлением.
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