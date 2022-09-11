Феттель раскритиковал Формулу-1 за торжественный пролёт самолётов на Гран-при Италии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» немец Себастьян Феттель раскритиковал руководство серии за организацию на Гран-при Италии торжественного пролёта самолётов, распыливших в воздухе национальный флаг.

«Я слышал, что на пролёте настоял президент Италии. Ему около 100 лет, поэтому, по всей видимости, трудно отделаться от эгоцентризма. Нам обещали, что пролётов больше не будет, казалось, что президент передумает.

Ф-1 сдалась, несмотря на то что организации говорят об определённых целях, ведь речь идёт о том, чтобы сделать мир лучше. У вас есть цель, но затем вы поступаете отлично от остальных стран, не обращая внимания на то, что не способствуете её достижению. Нужно придерживаться своих слов», – приводит слова Феттеля издание RaceFans.