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«Сбывшаяся мечта». Ник де Врис эмоционально отреагировал на очки в дебютной гонке в Ф-1

«Сбывшаяся мечта». Ник де Врис эмоционально отреагировал на очки в дебютной гонке в Ф-1
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Пилот «Уильямса» Ник де Врис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце. Напомним, голландец финишировал девятым, в дебютном выступлении попав в очковую зону.

«Сегодня я чувствовал себя отлично. Было крайне важно правильно стартовать и чисто проехать первый круг. Я попал в DRS-паровозик, который и помог мне не отстать от остальных. Темп был отличным, мы сделали правильный выбор стратегии и шин.

Номинация «Гонщик дня» делает меня счастливым. Благодарю за предоставленную возможность, я ухватился за неё обеими руками. Это был отличный день для команды, и, хоть штрафы в виде потери мест на стартовой решётке и сыграли нам на руку, мы провели отличную гонку. Надеюсь, что получу шанс в следующем году, это было осуществление мечты», – приводит слова пилота пресс-служба команды.

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