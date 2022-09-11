Феттель раскрыл причину своего схода на Гран-при Италии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» немец Себастьян Феттель прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.
«К несчастью, у нас возникла проблема с ERS, и мы приняли решение остановиться. Я заметил падение мощности, после чего мне сказали припарковаться на обочине. В целом это был тяжёлый уикенд для нас.
Я надеялся на достойную гонку, однако нам пришлось бороться за скорость, а затем возникла проблема, заставившая нас сойти. Атмосфера была фантастическая, огромное спасибо болельщикам за поддержку в этом уикенде», – приводит слова пилота пресс-служба «Астон Мартин».
Ранее в интервью Феттель раскритиковал Формулу-1 за торжественный пролёт самолётов на Гран-при Италии.
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