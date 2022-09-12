Сайнс прокомментировал прорыв на Гран-при Италии с 18-го места на четвёртое

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Италии.



«Хорошая гонка! Я чувствовал себя комфортно со старта, обгонял машины почти на каждом круге и очень рано поднялся на четвёртое место. После пит-стопа и перехода на «софт» я быстро сокращал отставание от Расселла, у нас был бы шанс побороться с ним за третье место в конце. Даже когда выехал сейфти-кар, у меня был бы шанс на рестарте с новым комплектом «софта», но, к сожалению, гонка закончилась так, как закончилась.



Я доволен скоростью и своим камбэком. Но если посмотреть на наш темп, то я надеялся финишировать на подиуме на глазах у всех тифози. Спасибо всем за прекрасную поддержку сегодня. Мы продолжим атаковать до конца года!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».