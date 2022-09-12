Перес: передний правый тормозной диск стал супергорячим, фактически горел

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на шестом месте на Гран-при Италии после старта 13-м.
«На моей гонке довольно рано сказалось то, что передний правый тормозной диск стал супергорячим, фактически горел, так что мы решили провести пит-стоп. На первых кругах на «харде» я не мог прогреть шины, потому что нужно было много тормозить двигателем. Я терял много времени на круге, это сказалось на первом отрезке. Это повлияло на всю гонку, мне пришлось сильно беречь тормоза: тот момент был критическим, я мог их потерять — был бы сход.
В конце мы совершили пит-стоп, думая, что сможем опередить Льюиса на «софте», но, к сожалению, из-за сейфти-кара у нас не было шанса. Мои шины были лучше, чем у Льюиса, так что было бы хорошо получить рестарт, но, к сожалению, вышло не так.
Для меня этот уикенд не был хорошим, пришлось серьёзно поработать. В понедельник я вернусь за руль симулятора, чтобы попробовать сразу же вернуться в хороший ритм», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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