Боттас рассказал, как на старте столкнулся с машинами и впереди, и сзади него

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, состоявшейся вчера, 11 сентября, в Монце. Напомним, Боттас финишировал 13-м.

«У нас был хороший темп, поэтому отсутствие очков расстраивает. Моя гонка была скомпрометирована в первом же повороте, когда я получил удар сзади, после чего столкнулся с машиной впереди.

У меня было повреждено переднее антикрыло, я потерял концевую пластину, а затем мотор перешёл в режим, не дающий двигателю заглохнуть. Прежде чем я снова смог поехать, я потерял много позиций и оказался последним.

Машина хорошо себя показала, я смог отыграться, но повреждения всё же осложнили задачу. По крайней мере, команда получила очко от Чжоу, так что у нас есть результат», – приводит слова пилота пресс-служба «Альфа Ромео».