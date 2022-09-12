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Маттиа Бинотто высказался о свисте болельщиков в адрес Макса Ферстаппена

Маттиа Бинотто высказался о свисте болельщиков в адрес Макса Ферстаппена
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал поведение болельщиков, которые свистели в момент, когда победитель гонки Гран-при Италии голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен давал послегоночное интервью.

«Никогда не здорово, когда пилота освистывают. Макс был быстрейшим пилотом на трассе и заслужил победу, так что такое не было хорошо.

Думаю, свист со стороны наших тифози больше был в сторону ФИА. Тифози, ну или просто люди на трибунах, считали, что период машины безопасности мог бы закончиться раньше и дать ещё пару кругов шоу, сражений на трассе», — приводит слова Бинотто Reuters.

Гран-при Италии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.

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