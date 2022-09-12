Маттиа Бинотто высказался о свисте болельщиков в адрес Макса Ферстаппена

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал поведение болельщиков, которые свистели в момент, когда победитель гонки Гран-при Италии голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен давал послегоночное интервью.



«Никогда не здорово, когда пилота освистывают. Макс был быстрейшим пилотом на трассе и заслужил победу, так что такое не было хорошо.



Думаю, свист со стороны наших тифози больше был в сторону ФИА. Тифози, ну или просто люди на трибунах, считали, что период машины безопасности мог бы закончиться раньше и дать ещё пару кругов шоу, сражений на трассе», — приводит слова Бинотто Reuters.

Гран-при Италии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.

7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.

9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.