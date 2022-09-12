Палоу выиграл Гран-при Монтерея, Пауэр стал двукратным чемпионом IndyCar

Пилот команды «Ганасси» Алекс Палоу выиграл Гран-при Монтерея — финальный этап серии IndyCar сезона-2022, однако главным героем гонки стал занявший третье место Уилл Пауэр из «Пенске» — австралиец во второй раз стал чемпионом американской серии. Свой первый титул в IndyCar Пауэр завоевал в 2014-м, как и сейчас, в цветах «Пенске».
Пауэр стартовал с поула и лидировал на первом отрезке дистанции, но на втором уступил Палоу, который перешёл на мягкие шины. На 47-м круге Уилл пропустил и Джозефа Ньюгардена — своего главного соперника в борьбе за титул и партнёра по команде. Пауэр не стал контратаковать — догнать Палоу Ньюгардену не хватило темпа, а третье место устраивало Уилла в любом случае. Алекс в итоге одержал победу с комфортным преимуществом в полминуты.
На четвёртую позицию в концовке прорвался Феликс Розенквист из «Макларена», пятым финишировал Кристиан Лундгор, а на шестое место прорвался Скотт Макглоклин, который в классификации опередил экс-пилота Формулы-1 Ромена Грожана. Восьмое место в борьбе с Александером Росси и Маркусом Эрикссоном завоевал Пато О’Уорд.
Добавим, что Эрикссон свой четвёртый сезон в IndyCar завершил на шестой позиции, а Грожан занял 13-е место.
IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):
1. Алекс Палоу («Ганасси») — 95 кругов.
2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +30,3812 сек.
3. Уилл Пауэр («Пенске») +33,8528 сек.
4. Феликс Розенквист («Макларен») +35,5322.
5. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +50,8901.
6. Скотт Макглоклин («Пенске») +56,1091.
7. Ромен Грожан («Андретти») +57,9853.
8. Патрисио О’Уорд («Макларен») +59,9521.
9. Маркус Эрикссон («Ганасси») +1.02,6247.
10. Александер Росси («Андретти») +1.05,3231.
Итоговое положение в сезоне-2022 (топ-10):
1. Уилл Пауэр («Пенске») — 560 очков.
2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 544.
3. Скотт Диксон («Ганасси») — 521.
4. Скотт Макглоклин («Пенске») — 510.
5. Алекс Палоу («Ганасси») — 510.
6. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 506.
7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 480.
8. Феликс Розенквист («Макларен») — 393.
9. Александер Росси («Андретти») — 381.
10. Колтон Херта («Андретти») — 381.
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