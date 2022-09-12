Палоу выиграл Гран-при Монтерея, Пауэр стал двукратным чемпионом IndyCar

Пилот команды «Ганасси» Алекс Палоу выиграл Гран-при Монтерея — финальный этап серии IndyCar сезона-2022, однако главным героем гонки стал занявший третье место Уилл Пауэр из «Пенске» — австралиец во второй раз стал чемпионом американской серии. Свой первый титул в IndyCar Пауэр завоевал в 2014-м, как и сейчас, в цветах «Пенске».



Пауэр стартовал с поула и лидировал на первом отрезке дистанции, но на втором уступил Палоу, который перешёл на мягкие шины. На 47-м круге Уилл пропустил и Джозефа Ньюгардена — своего главного соперника в борьбе за титул и партнёра по команде. Пауэр не стал контратаковать — догнать Палоу Ньюгардену не хватило темпа, а третье место устраивало Уилла в любом случае. Алекс в итоге одержал победу с комфортным преимуществом в полминуты.



На четвёртую позицию в концовке прорвался Феликс Розенквист из «Макларена», пятым финишировал Кристиан Лундгор, а на шестое место прорвался Скотт Макглоклин, который в классификации опередил экс-пилота Формулы-1 Ромена Грожана. Восьмое место в борьбе с Александером Росси и Маркусом Эрикссоном завоевал Пато О’Уорд.



Добавим, что Эрикссон свой четвёртый сезон в IndyCar завершил на шестой позиции, а Грожан занял 13-е место.



IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):



1. Алекс Палоу («Ганасси») — 95 кругов.

2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +30,3812 сек.

3. Уилл Пауэр («Пенске») +33,8528 сек.

4. Феликс Розенквист («Макларен») +35,5322.

5. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +50,8901.

6. Скотт Макглоклин («Пенске») +56,1091.

7. Ромен Грожан («Андретти») +57,9853.

8. Патрисио О’Уорд («Макларен») +59,9521.

9. Маркус Эрикссон («Ганасси») +1.02,6247.

10. Александер Росси («Андретти») +1.05,3231.



Итоговое положение в сезоне-2022 (топ-10):



1. Уилл Пауэр («Пенске») — 560 очков.

2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 544.

3. Скотт Диксон («Ганасси») — 521.

4. Скотт Макглоклин («Пенске») — 510.

5. Алекс Палоу («Ганасси») — 510.

6. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 506.

7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 480.

8. Феликс Розенквист («Макларен») — 393.

9. Александер Росси («Андретти») — 381.

10. Колтон Херта («Андретти») — 381.