Бинотто: Ферстаппен просто быстрее, но «Феррари» сделала большой шаг вперёд

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу выступления пилота своей команды Шарля Леклера на Гран-при Италии, сравнив его с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном.

«В тот момент, когда мы лидировали в гонке, мы собирались сделать ещё одну остановку. Мы считали, что это правильный выбор — перейти на два пит-стопа. Мы не придерживались той же стратегии, что и Макс. «Ред Булл», вероятно, поступили бы с Леклером наоборот.

Если посмотреть на последние несколько гонок, то мы не были достаточно хороши в темпе и вопросе деградации шин. Здесь, в Монце, мы сделали большой шаг вперёд. Если посмотреть на машины позади нас, то становится ясно, что мы заметно улучшились. Мы отлично провели квалификацию, однако Ферстаппен сейчас просто быстрее», — приводит слова Бинотто GPblog.