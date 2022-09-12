Хэмилтон считает, что Ф-1 должна продлевать гонки, чтобы не заканчивать их за сейфти-каром
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Формула-1 должна рассмотреть возможность продления гонок, чтобы они не заканчивались за машиной безопасности.
Хэмилтон сказал своей команде по радио во время Гран-при Италии, что в будущем следует рассмотреть возможность добавления дополнительных кругов, чтобы избежать подобного завершения гонок.
«Что плохого в том, чтобы продлить гонку? Естественно, как гонщик вы хотите больше времени.
Я хотел иметь возможность бросить вызов «Феррари» впереди меня и посмотреть, смогу ли я получить ещё одну позицию. Но, оглядываясь назад, думаю, что это был хороший финал. Я очень благодарен за то, что вернулся с таких далёких позиций», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
12:50
-
12:10
-
11:40
-
11:29
-
10:35
-
09:27
-
01:52
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:16
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:24
-
22:33
-
21:38
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
Партнерский контент