Хэмилтон считает, что Ф-1 должна продлевать гонки, чтобы не заканчивать их за сейфти-каром

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Формула-1 должна рассмотреть возможность продления гонок, чтобы они не заканчивались за машиной безопасности.

Хэмилтон сказал своей команде по радио во время Гран-при Италии, что в будущем следует рассмотреть возможность добавления дополнительных кругов, чтобы избежать подобного завершения гонок.

«Что плохого в том, чтобы продлить гонку? Естественно, как гонщик вы хотите больше времени.

Я хотел иметь возможность бросить вызов «Феррари» впереди меня и посмотреть, смогу ли я получить ещё одну позицию. Но, оглядываясь назад, думаю, что это был хороший финал. Я очень благодарен за то, что вернулся с таких далёких позиций», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.