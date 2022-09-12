Леклер: думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер после второго места на Гран-при Италии не теряет надежды одержать победу на одном из оставшихся Гран-при этого сезона.
«В целом, я думаю, что темп был неплохим, но нам не повезло с тем, что работа виртуального автомобиля безопасности закончилась на пит-лейне во время нашей первой остановки. Казалось, что трасса безопасна, и я ожидал рестарта, но, возможно, происходило что-то, о чём я не знаю. «Ред Булл» в любом случае действительно хороши, особенно в гонке. В этом плане у них преимущество.
Я думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона. От Спа до Монцы у нас была отличная реакция, но мы показали хороший темп. Я уверен, что мы можем победить ещё в нескольких гонках», — приводит слова Леклера GPblog.
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