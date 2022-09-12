«Звери», Гарик Сукачёв, Леонид Агутин и другие артисты выступят на «Сочи Автодроме»

24 и 25 сентября 2022 года на «Сочи Автодроме» создатели легендарного «Нашествия» и АНО «РОСГОНКИ» проведут большой музыкальный Фестиваль №1, на котором выступят «Звери», Гарик Сукачёв, Леонид Агутин, Ёлка и другие артисты.

«Сочи Автодром», принимавший российский этап Формулы-1, станет домом для ежегодного мультиформатного события. Гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа для всей семьи: спорт, наука, лектории, выставки, детские зоны и, конечно, музыка!

Полноценными концертными выступлениями порадуют публику Леонид Агутин, «Чайф», «Чиж и Ко», «Пикник», Ёлка, Uma2rman, 25/17 и СерьГа. Хедлайнер субботы — Гарик Сукачёв, а завершится фестиваль большим концертом группы «Звери».

«Хорошая компания собирается в Сочи, давно такого не было. Да ещё и на море. Могу от лица артистов сказать, что мы все не меньше зрителей скучали по большим фестивалям. Короче, свистать всех наверх, и увидимся на Фестивале №1!» — сказал Гарик Сукачёв.

Сейчас входной билет на один день фестиваля можно приобрести от 2900 рублей, а абонемент на два дня — от 5000 рублей. Билеты без комиссии можно купить здесь. Подробная программа будет анонсирована совсем скоро на официальном сайте.