«Всё зависит от него». В «Уильямсе» высказались о де Врисе после девятого места в Монце

Руководитель «Уильямса» Йост Капито оценил шансы Ника де Вриса на попадание в команду на сезон-2023.
Напомним, де Врис занял девятое место на Гран-при в Монце. Капито сказал, что знает де Вриса уже много лет и знает, на что способен голландец, но его выступление в Италии произвело большое впечатление. Поскольку он смог сесть в болид «Уильямса» только в субботу утром, у него было мало времени на подготовку.
«Он появился из ниоткуда, а затем проделал такую профессиональную и фантастическую работу. Как будто он просто не из этого мира. Он всегда в списке потенциальных гонщиков, но у него есть и другие обязательства. Это во многом зависит от него. Он показал, на что способен в Формуле-1, и я не удивлён, что он так хорошо себя проявил», — приводит слова Капито Gpblog.
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