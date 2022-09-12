Оруджев рассказал, на каком Гран-при может прерваться победная серия Ферстаппена

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, когда Макс Ферстаппен может прервать собственную победную серию и кто именно способен отобрать у голландского гонщика «Ред Булл» первое место в гонке.



«Думаю, в Сингапуре «Ред Булл» может быть сложно. Может быть, там «Мерседес» снова удивит. Хотя раньше эта трасса им не заходила. А пока Макс в своей лиге», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».



Также российский гонщик рассказал, каково ехать с горящими тормозами, как это сделал напарник Ферстаппена Серхио Перес: «Пока работают, то едешь — выбирать не приходится! Вообще, неприятно, конечно: может лопнуть, и всё, остаёшься без тормозов. Но безопасность болидов на таком уровне, что даже с 300 км/ч в стену лететь не страшно. Так что — ну, горит и горит, работает же!»