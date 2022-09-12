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ФИА созвала редкий спортивный саммит Формулы-1

ФИА созвала редкий спортивный саммит Формулы-1
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Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем созвал саммит, чтобы обсудить ряд спортивных вопросов в Формуле-1.

Спортивный саммит чемпионата мира Формулы-1 будет проведён между Бен Сулайемом, официальными лицами гонок и менеджерами команд с целью поиска улучшений в спорте.

Встреча состоится после беседы Бен Сулайема с гонщиками Формулы-1, состоявшейся в последние несколько дней в Монце.

Встреча, подобная этой, не проводилась с 2013 года и является частью «постоянной миссии Бен Сулайема по улучшению стандартов спорта», способствуя сотрудничеству между всеми сторонами, вовлечёнными как в соревновательный, так и в операционный процесс.

Последующие встречи должны состояться с целью формирования будущего спорта под руководством руководящего органа, хотя дискуссии не будут иметь никакой регулирующей силы.

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