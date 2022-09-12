Попов призвал ФИА вернуть Маси на должность гоночного директора Формулы-1

Известный российский комментатор Алексей Попов считает, что ФИА должна вернуть Майкла Маси на должность гоночного директора Формулы-1.

«Я ещё раз вам говорю: верните Маси. Все те, кто критиковал Маси, я вам скажу так: вот тот красный флаг, который он тогда дал в Баку, это была его инициатива, и мы увидели рестарт и борьбу на двух кругах. Тот рестарт, который он дал в Абу-Даби, да, он перевернул чемпионат, но всё равно он хотел, чтобы люди гонялись. Можно пренебречь формальностями: кого-то не успели пустить в круг и так далее.

Здесь, увидев, что вроде Риккардо за восемь кругов сначала заблокировали, потом там не было рядом эвакуатора, потом его привезли, потом увезли, но всего этого времени было достаточно для того, чтобы пейс-кар собрал все процедуры. Проблема в том, что начали выстраиваться за Расселлом, потом стали пропускать и ждать Макса Ферстаппена, а остальным нужно было ехать целый круг. И только после того, как они все сформировались, надо было бы выпускать круговых, но до этого даже не дошло, потому что гонка уже закончилась.

Сделали всё по правилам, и было бы странно поступить иначе, учитывая весь скандал. Они попали в плен собственной ошибки. Если они убрали Маси и рассказали, как будут жить по правилам, то было бы странно взять и не жить по правилам. Не повезло. Но я считаю, что нужно быть более гибким и дать хотя бы на один круг рестарт», — сказал Попов на своём YouTube-канале.