Албон оказался в реанимации после операции на аппендицит

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон попал в реанимацию после операции на аппендицит.

После операции у Алекса возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.



За ночь он добился отличного прогресса, и вчера утром его удалось вывести из режима механической вентиляции. Сейчас он переведён в общую палату и, как ожидается, завтра вернётся домой. Других осложнений не было.



Сейчас Алекс полностью сосредоточен на восстановлении и подготовке к Гран-при Сингапура в конце этого месяца.

В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Николас Латифи очков в этом сезоне не набирал.