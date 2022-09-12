Албон оказался в реанимации после операции на аппендицит

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон попал в реанимацию после операции на аппендицит.
После операции у Алекса возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.
За ночь он добился отличного прогресса, и вчера утром его удалось вывести из режима механической вентиляции. Сейчас он переведён в общую палату и, как ожидается, завтра вернётся домой. Других осложнений не было.
Сейчас Алекс полностью сосредоточен на восстановлении и подготовке к Гран-при Сингапура в конце этого месяца.
В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Николас Латифи очков в этом сезоне не набирал.
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