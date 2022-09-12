Фелипе Другович вошёл в программу развития молодых гонщиков «Астон Мартин»

Бразильский гонщик, чемпион Формулы-2 сезона-2022 Фелипе Другович стал пилотом программы поддержки «Астон Мартин», сообщает пресс-служба британской команды. Другович стал первым и пока единственным гонщиком в молодёжной программе «Астон Мартин».



Помимо того, что Другович станет резервным гонщиком коллектива, он примет участие в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, заменив Лэнса Стролла, а также выступит в ноябре на тестах молодых гонщиков. В следующем году для Друговича запланирована широкая программа тестов за рулём машины AMR21 — болида Формулы-1 образца 2021 года.



«Стать участником программы развития пилотов «Астон Мартин» — это фантастическая возможность, и это только дополняет чрезвычайно приятный и успешный сезон 2022 года. Победа в Формуле-2 уже давно считается лучшей стартовой площадкой для карьеры в Формуле-1, и я вижу свою роль в «Астон Мартин» как получение всех необходимых инструментов, чтобы сделать этот важный следующий шаг. Для меня 2023 год станет периодом обучения: я буду работать с командой Ф-1, но моя главная цель — развиваться как пилот. Я надеюсь, что это даст мне возможность в будущем принять участие в гонках Формулы-1», — прокомментировал вхождение в программу Другович.

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