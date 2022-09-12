Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Италии: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

По итогам 16-го этапа сезона-2022, Гран-при Италии, сразу два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Помимо штрафа на старте гонки, Цунода получил два штрафных балла в суперлицензию.



Во время гонки за неправомерное получение преимущества после выезда за пределы трассы штраф в пять секунд и один штрафной балл получил пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.



Возглавляет протокол теперь Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.



Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 12 сентября, сгорели баллы у Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Эстебана Окона — они получили их в прошлогоднем Гран-при Италии.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 7 10 октября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 6 27 марта 2023 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 5 21 ноября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 26 сентября 2022 года — 2 балла Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Даниэль Риккардо «Макларен» 4 26 марта 2023 года — 1 балл Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 2 10 июля 2023 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 1 12 июня 2023 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл