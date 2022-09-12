Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Италии: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

По итогам 16-го этапа сезона-2022, Гран-при Италии, сразу два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Помимо штрафа на старте гонки, Цунода получил два штрафных балла в суперлицензию.
Во время гонки за неправомерное получение преимущества после выезда за пределы трассы штраф в пять секунд и один штрафной балл получил пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.
Возглавляет протокол теперь Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.
Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 12 сентября, сгорели баллы у Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Эстебана Окона — они получили их в прошлогоднем Гран-при Италии.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|5
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|26 сентября 2022 года — 2 балла
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|4
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|2
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
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