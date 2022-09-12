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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Италии: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Италии: Цунода в четырёх очках от дисквалификации
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По итогам 16-го этапа сезона-2022, Гран-при Италии, сразу два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода после второй тренировки был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Помимо штрафа на старте гонки, Цунода получил два штрафных балла в суперлицензию.

Во время гонки за неправомерное получение преимущества после выезда за пределы трассы штраф в пять секунд и один штрафной балл получил пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.

Возглавляет протокол теперь Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

Что касается сгоревших баллов, то сегодня, 12 сентября, сгорели баллы у Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Эстебана Окона — они получили их в прошлогоднем Гран-при Италии.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»710 октября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»521 ноября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»526 сентября 2022 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Даниэль Риккардо«Макларен»426 марта 2023 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»210 июля 2023 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»112 июня 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
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