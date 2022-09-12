Де Врис не смог самостоятельно покинуть машину после дебютной гонки Формулы-1

Голландскому гонщику «Уильямса» Нику де Врису потребовалась помощь в закрытом парке — он не смог самостоятельно выбраться из машины после завершения дебютной для него гонки Гран-при Италии.



«Ах, мне сложно… Может мне кто-нибудь помочь или… я один в закрытом парке? Я буквально не могу даже поднять руки», — попросил Ник де Врис по радио.



После этого к нему подошли двое механиков и помогли голландскому гонщику расстегнуть ремни безопасности и выбраться из машины.



Напомним, Ник де Врис в дебютной гонке финишировал на девятой позиции, набрав два очка. Этот результат стал повторением лучшего результата команды в сезоне — ранее Александер Албон финишировал девятым на Гран-при Майами.



Де Врис заменял в составе «Уильямса» именно Албона — тайско-британскому гонщику потребовалась операция из-за обострения аппендицита.