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Де Врис не смог самостоятельно покинуть машину после дебютной гонки Формулы-1

Де Врис не смог самостоятельно покинуть машину после дебютной гонки Формулы-1
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Голландскому гонщику «Уильямса» Нику де Врису потребовалась помощь в закрытом парке — он не смог самостоятельно выбраться из машины после завершения дебютной для него гонки Гран-при Италии.

«Ах, мне сложно… Может мне кто-нибудь помочь или… я один в закрытом парке? Я буквально не могу даже поднять руки», — попросил Ник де Врис по радио.

После этого к нему подошли двое механиков и помогли голландскому гонщику расстегнуть ремни безопасности и выбраться из машины.

Напомним, Ник де Врис в дебютной гонке финишировал на девятой позиции, набрав два очка. Этот результат стал повторением лучшего результата команды в сезоне — ранее Александер Албон финишировал девятым на Гран-при Майами.

Де Врис заменял в составе «Уильямса» именно Албона — тайско-британскому гонщику потребовалась операция из-за обострения аппендицита.

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