Вильнёв: Гран-при Абу-Даби 2021 года был не так уж и плох после такого финиша в Италии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал гоночную дирекцию Гран-при Италии за финиш гонки за автомобилем безопасности.



«Гран-при Италии — это по-настоящему ужасная гонка. Особенно обидно за те десятки тысяч зрителей, которые купили очень дорогие билеты. Они не получили шоу или финиш, вообще ничего. Гонка не была интересной. Не было ни стратегической борьбы, ни борьбы на трассе. Это пустой заезд, особенно если вспомнить то, что мы видели в прошлом году. Мы хотели большего, но в итоге не получили. Отчасти это вызвано некачественной дирекцией гонки. Управление гонками не было сильным в этом году, но сейчас оно пробило дно. Гонка должна была получиться зрелищной и агрессивной, и контролировать её нужно было так же. Это не WEC, а Формула-1!



Гран-при никогда не должен заканчиваться за сейфти-каром. Было много вариантов. Можно было объявить красный флаг, раньше пропустить круговых. Времени было достаточно, мы могли увидеть ещё пару кругов настоящей гонки. Получается, что в прошлом году в Абу-Даби всё было не так плохо. Да, были ошибки, но дирекция хотя бы старалась возобновить заезд. Это неправильно. Таких финишей гонок нужно избегать», — приводит слова Жака Вильнёва Formule1.nl.