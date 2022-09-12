Зайдль: команды Ф-1 сами не договорились, как избежать финишей без сейфти-кара

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о финише гонки Гран-при Италии за машиной безопасности.



«После того, что произошло в прошлом году в Абу-Даби, было много разговоров между ФИА, Формулой-1 и командами о том, как можно изменить правила, чтобы гонки никогда не заканчивались за машиной безопасности. ФИА и Формула-1 призывали нас найти лучшее решение, это должны были сделать команды, но мы не смогли согласовать лучший вариант, который был бы справедливым с точки зрения спорта. Нужно принять, что такое может происходить.



В итоге мы проголосовали за сохранение регламента. Насколько я помню, это было единогласное решение. Конечно, это звучит легко — что-то придумать, например, вывесить красные флаги. Но на деле всё не так просто. Мы подробно всё обсудили и так и не нашли удачное решение», — приводит слова Зайдля The Race.