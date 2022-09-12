Зайдль: команды Ф-1 сами не договорились, как избежать финишей без сейфти-кара

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о финише гонки Гран-при Италии за машиной безопасности.
«После того, что произошло в прошлом году в Абу-Даби, было много разговоров между ФИА, Формулой-1 и командами о том, как можно изменить правила, чтобы гонки никогда не заканчивались за машиной безопасности. ФИА и Формула-1 призывали нас найти лучшее решение, это должны были сделать команды, но мы не смогли согласовать лучший вариант, который был бы справедливым с точки зрения спорта. Нужно принять, что такое может происходить.
В итоге мы проголосовали за сохранение регламента. Насколько я помню, это было единогласное решение. Конечно, это звучит легко — что-то придумать, например, вывесить красные флаги. Но на деле всё не так просто. Мы подробно всё обсудили и так и не нашли удачное решение», — приводит слова Зайдля The Race.
- 12 сентября 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:01
-
22:54
-
21:52
-
21:48
-
20:55
-
20:51
-
20:00
-
19:54
-
18:54
-
18:49
-
17:37
-
17:22
-
16:45
-
16:06
-
15:30
-
15:15
-
14:54
-
14:45
-
14:17
-
13:51
-
13:48
-
13:31
-
12:50
-
12:10
-
11:40
-
11:29
-
10:35
-
09:27
-
01:52
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:33