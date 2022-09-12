Брайан Херта: Колтон не откажется от мечты попасть в Ф-1, независимо от решения ФИА

Брайан Херта, бывший гонщик IndyCar, отец пилота американской серии Колтона Херты, высказался о ситуации вокруг суперлицензии его сына.



«Есть ощущение, что все узнают новости даже раньше нас. Я не знаю, сделает ли вообще ФИА официальное заявление после принятия решения. Жаль, что ситуация персонализирована, потому что Колтон точно не хотел бы, чтобы его ситуация получила статус «особенной». Да, кто-то может сказать, что успехи в IndyCar стоит оценивать выше, но я понимаю ФИА и их желание защищать структуру европейских гоночных серий. Мы примем любое решение. Нет смысла спорить.



Какой бы решение ни приняли в ФИА, Колтон не откажется от своей мечты попасть в Формулу-1. У него есть отличная возможность, он тестировал «Макларен», но он осознаёт, что у него есть в «Андретти», когда он выступает в IndyCar. Важно помнить, что, независимо от итога с Колтоном, всё будет хорошо. Он не ждёт сочувствия», — приводит слова Брайана Херты Motorsport.