Марко всё ещё надеется, что Херта получит суперлицензию

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил надежду, что американец Колтон Херта всё же получит суперлицензию на выступление в Формуле-1.



«У нас пока нет ответа. Думаю, мы получим его не позднее конца сентября. Мы всё ещё надеемся, что Колтон получит суперлицензию», — приводит слова Хельмута Марко RACER.



В настоящий момент у Колтона Херты 32 балла суперлицензии — четыре очка за седьмое место в IndyCar в 2019 году (которые Марко и назвал третью очков), 20 баллов за третье место в 2020 году и восемь за пятое место в 2021 году.



По итогам завершившегося сезона IndyCar Херта занял десятое место, получив всего один балл в суперлицензию, поэтому в зачёт этот сезон у Херты не пойдёт. Напомним, у пилотов считают три лучших результата по набранным очкам за четыре последних года.