Тянак раскритиковал «Хёндэ» за командную тактику на Ралли Греции WRC

Эстонский гонщик команды «Хёндэ» в WRC Отт Тянак раскритиковал решение применить командную тактику в заключительный день Ралли Греции. В последний день соревнований руководство команды запретило пилотам пытаться опередить своих партнёров по команде, чтобы гарантировать первый в истории тройной подиум для одного коллектива.
«Верно ли поступила команда? Всё зависит от конечной цели. Если вы хотите бороться за титул в личном зачёте, то это было неправильно. Если же вы хотите получить хороший пиар — то да, решение можно назвать верным. Всё зависит от того, с чьей точки зрения вы посмотрите на ситуацию. Моя же точка зрения такова, что я хочу побороться за титул, но жаль, что мы не можем соревноваться в честной борьбе.
В пятницу мы страдали из-за поломки гибридной установки, а в воскресенье утром у нас были другие проблемы, так что мы не были достаточно близки», — приводит слова Тянака Motorsport.
Напомним, по итогам этапа победу праздновал бельгиец Тьерри Нёвиль. Второе место занял эстонец Отт Тянак. Тройку сильнейших замкнул испанец Дани Сордо.
- 12 сентября 2022
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