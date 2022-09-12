Зак Браун заявил, что руководитель «Альпин» поставил себя в глупое положение

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поставил себя в глупое положение, рассказывая о правоте французской команды в деле о контракте Оскара Пиастри.
«Было много шумихи, но мы ничего не комментировали. Думаю, правильно было бы позволить событиям идти своим ходом и затем уже пытаться придать им какую-то окраску. Если вспомнить все комментарии Отмара Зафнауэра, руководителя «Альпин», то он обо всём рассказал ещё до заседания Комиссии ФИА, и он говорил, как они уверены в своей правоте. В итоге Зафнауэр оказался в глупом положении.
Лучше было хранить молчание, но сейчас, когда у нас есть конкретная информация, мы можем поговорить обо всём. Мы намеренно молчали до решения Комиссии. Сейчас же понятно, что именно произошло. Мы знали, что в конечном итоге всё прояснится, и надо было просто дождаться решения проблемы, а не давать скоропалительные комментарии», — приводит слова Зака Брауна The Race.
- 12 сентября 2022
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