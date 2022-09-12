Ламмерс: есть ощущение, что у де Вриса есть контракт на сезон-2023, и это не «Уильямс»

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о выступлении соотечественника, голландца Ника де Вриса на Гран-при Италии.



«Де Врис участвовал в гонках с такими пилотами, как Леклер и не уступал им. Наверное, было обидно наблюдать за Формулой-1 со стороны. Если в следующем году он будет выступать за «Уильямс», то это не станет сюрпризом, потому что логика и здравый смысл подсказывают, что Албон и де Врис были бы отличной парой пилотов. Но у меня складывается впечатление, что у де Вриса есть контракт с кем-то ещё», — приводит слова Ламмерса GrandPX.



Примечательно, что ранее стало известно, что Ник де Врис примет участие в частных тестах в составе команды «Альпин».

В дебютной гонке в Формуле-1 де Врис финишировал девятым, повторив лучший результат «Уильямса» в сезоне.