Туррини: то, что произошло в Монце — неправильно по отношению к тем, кто любит автоспорт

Итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о концовке Гран-при Италии, прошедшей в режиме автомобиля безопасности.



«В прошлом сезоне в Абу-Даби Майкл Маси должен был остановить гонку красными флагами. Он этого не сделал, и это была ошибка. Я тогда сразу об этом написал. Но Маси был прав в одном — он не допустил, чтобы самый интересный сезон за последние два десятилетия завершился под машиной безопасности. «Это называется автогонки», — сказал тогда Маси.



В Монце его преемники обо всём этом забыли. Когда стало ясно, что машину Риккардо не удастся эвакуировать быстро, нужно было показывать красный флаг. Но в итоге Гран-при в столетний юбилей трассы в Монце финишировал со скоростью улитки, что было неправильно по отношению к болельщикам на трибунах и тем, кто вообще понимает, что такое настоящий автоспорт.



После этой гонки руководство чемпионата должно сделать выводы. Они обязаны уважать тех, кто любит автоспорт. Но, конечно, не в ущерб безопасности», — написал Туррини в своём блоге.