Глава «Ред Булл»: мы выиграли бы Гран-при Италии независимо от стратегии «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команде в любом случае хватило бы скорости для победы на Гран-при Италии независимо от стратегических решений «Феррари».

Напомним, Макс Ферстаппен возглавил гонку после того, как пилот итальянской команды Шарль Леклер заехал на пит-стоп под виртуальную машину безопасности. Шарль не смог в достаточной степени сократить отставание от Макса в конце гонки даже с более быстрыми шинами.

«Даже на мягких шинах темп Шарля по сравнению со средней скоростью Макса был недостаточен для победы. Мы, безусловно, контролировали ход гонки. Не думаю, что стратегически «Феррари» сделали плохой выбор. У нас просто были более быстрые шины. Мы бы в любом случае выиграли гонку», — цитирует Хорнера Racingnews365.

Новость по теме Хорнер: мы не хотим выигрывать гонки в режиме сейфти-кара

Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.