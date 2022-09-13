Хэмилтон и глава ФИА поддержали Албона, когда тот оказался в реанимации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем пожелали здоровья гонщику команды «Уильямс» Александеру Албону на фоне известий о том, что он попал в реанимацию после операции на аппендицит.
«Выздоравливай скорее, Алекс. Увидимся в Сингапуре!» — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.
«Желаю Алексу Албону скорейшего выздоровления и с нетерпением жду встречи с ним на трассе. Спасибо медицинскому персоналу ФИА, который был с ним всё это время», — отметил бен Сулайем в «твиттере».
Напомним, после операции у Алекса возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.
В реанимации удалось добиться улучшений в состоянии здоровья, после чего пилота перевели в общую палату. Ожидается, что сегодня он должен вернуться домой.
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