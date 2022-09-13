Брандл: штрафовать сдвигом позиции в стартовой решётке неприемлемо для Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался против наложения штрафа после квалификации путём сдвига позиции пилота в стартовой решётке.

«Поскольку семь пилотов были оштрафованы за установку новых компонентов силовой установки и за другие нарушения, во второй раз за последние три гонки стартовая решётка не отражала квалификационный порядок.



Это неприемлемая ситуация, потому что, когда болельщики приходят на трассу или включают телевизоры, чтобы посмотреть квалификацию, они безусловно должны ожидать, что наблюдают за формированием стартовой решётки на предстоящую гонку. Но вместо этого мы несколько часов ждём мучительного и сложного процесса наложения штрафов», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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