Алонсо объяснил реакцию в виде «вау» на ответ команды о состоянии двигателя

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо объяснил свою реакцию в виде «вау», когда во время гонки на Гран-при Италии ему сообщили по связи, что с двигателем всё в порядке. По словам испанца, он не был уверен, был ли ответ от команды правдивым или они просто призывали его продолжать борьбу.

На вопрос к команде, есть пи проблемы с мощностью, ему сказали, что «всё нормально». Он ответил недоверчивым «вау» и через 10 кругов сошёл с гонки, заехав на пит-лейн.

«Конечно, по радио вы не хотите слишком явно говорить, что у вас проблемы. Так что я не был уверен, был ли это честный ответ или просто шаг к действию. Но да, мы не финишировали. С этим ничего не поделаешь», — цитирует Алонсо Motorsport-Total.

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