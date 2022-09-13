RDS EUROPE: финал сезона пройдёт в ближайшие выходные в Рязани

17–18 сентября в Рязани состоится финальный этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Судьба титула решится на легендарной трассе Atron International Circuit, судить заезды будут представители команды «ФОРВАРД АВТО», одной из самых профессиональных команд RDS GP, претендента на чемпионский титул в командном зачёте «Гран-при Российской дрифт-серии 2022»: Георгий Чивчян, Роман Тиводар и Александр Смирнов.



Борьба за золото личного зачёта развернется между действующим чемпионом серии Антоном Козловым из Ульяновска и не менее опытным и хорошо известным нашим болельщикам Алексеем Козловым из Петропавловска-Камчатского. Третью строчку турнирной таблицы занимает молодой представитель Красноярска Леонид Шнайдер. В спину ему дышат такие же молодые, талантливые и амбициозные Денис Сорокопуд (Москва) и Данила Воробьёв (Архангельская область). Каждый из этих пилотов имеет математические шансы на подиум сезона, которые, безусловно, постарается реализовать наилучшим образом.



Интересно, что особенную ценность представляют не только три ступеньки пьедестала, но и сразу шесть первых строчек турнирной таблицы, ведь именно шестёрка сильнейших пилотов по итогам сезона получит путёвки на участие в чемпионате RDS GP 2023.



Сильна интрига и в командном зачёте. На третьем месте – команда KrakeN Team, на финальный этап вернувшаяся в привычный состав: Алексей Козлов, Антон Новиков и Владимир Сафонов (напомним, на пятом этапе Антона Новикова заменял Александр Андреади). Вторые – BlackDrift, они выступят в своём стабильном составе: Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов. Лидеры командного зачёта – TimeUp. Эта амбициозная и яркая команда родом из Красноярка, собранная Леонидом Шнайдером, весь сезон ищет своих идеальных участников, и в Рязани мы вновь увидим у Леонида новых сокомандников. Уверены, болельщиков порадует появление в команде легенды дрифта Аркадия Цареградцева (на Nissan GTR R32) и молодого сибирского силовика Данилы Скоробогатова (на Toyota Supra A80).



Напомним, стартовал сезон RDS EUROPE 2022 в мае в Рязани, затем прошли ещё четыре гонки в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. На шестой, финальный, этап участники вновь вернутся в Рязань, на одну из самых зрелищных и любимых дрифт-трасс России. Автомобили проносятся здесь прямо под трибунами, мимо стены, которую прозвали даже стеной-магнитом: настолько близко к ней проезжают болиды, будто преодолевая невидимое притяжение (и не всем это удаётся). Дрифт на «Атроне» всегда максимально близкий, эмоциональный и зрелищный.



На старт шестого этапа выйдут 52 пилота из 22 городов России и Казахстана. Большинство участников очень серьёзно настроены на завещающую гонку сезона, и рязанский этап имеет все шансы стать одним из самых ярких: нас, безусловно, ждут рискованные, яркие, незабываемые заезды, начиная уже с квалификации. В субботу пройдет квалификация (одиночные заезды). В воскресенье состоятся парад пилотов, автограф-сессия, парные заезды ТОП 32 и награждение призёров.

Присоединяйтесь к громкому событию: продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.



Также за событием можно наблюдать онлайн: бесплатная трансляция будет доступна на сайте rdstv.ru.