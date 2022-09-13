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В «Альфа Ромео» прокомментировали решение не наказывать де Вриса за инцидент с Чжоу

В «Альфа Ромео» прокомментировали решение не наказывать де Вриса за инцидент с Чжоу
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Инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар прокомментировал решение ФИА не наказывать пилота «Уильямса» Ника де Вриса за инцидент на трассе, в результате которого гонщик едва не столкнулся с Гуаньюем Чжоу.

«Это выглядело странно. Де Врис резко замедлился, и Чжоу этого не ждал. Если бы ему не удалось уйти в сторону, то он просто врезался бы в Ника. Пилот не может вести машину подобным образом, это опасно. Стюарды решили, что всё в порядке, так как последствий не было. Всё в порядке, мы принимаем решение, но Чжоу был удивлён действиями де Вриса», — приводит слова инженера GPFans.

Для Ника де Вриса это была дебютная гонка в Формуле-1. Резервный пилот «Мерседеса» экстренно заменил гонщика «Уильямса» Алекса Албона и занял девятое место в гонке.

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