Роберт Шварцман нарисовал эскиз для болельщика, решившего сделать татуировку

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман отреагировал в социальных сетях на просьбу болельщика, попросившего его нарисовать эскиз для татуировки.
Болельщик: «Привет, Роберт, я знаю, это прозвучит бредово, но я собираюсь сделать первую татуировку на днях, и я хотел бы изобразить что-то, что напоминало бы мне о первом пилоте, который заставил меня влюбиться в Ф-2 (о тебе). Не мог бы ты нарисовать «:)» на бумаге?»
Фото: из личного архива Роберта Шварцмана
Фото: из личного архива Роберта Шварцмана
Напомним, ранее издание Motorsport Italia сообщило, что гонщик примет участие во вторых практиках Гран-при Японии и США. Гран-при США состоится с 21 по 23 октября.
В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
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