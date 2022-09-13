«Ред Булл» отказался от внедрения лёгкого шасси. Болид и без него стал легче на 20 кг

Инженерам команды Формулы-1 «Ред Булл» удалось по ходу сезона добиться значительного снижения общего веса болида, сообщает Auto Motor und Sport.



По сравнению с началом нынешнего сезона вес болидов австрийской команды снизился на 20 килограммов, что позволяет выигрывать 0,6–0,7 секунды на круге. При этом вес машины на два-пять килограммов превышает минимально допустимую отметку в 798 килограммов.



«Ред Булл» отказался от внедрения более лёгкого шасси. Также инженеры команды уделили внимание увеличению прижимной силы, что помогло снизить износ шин.



На данный момент пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом в 116 очков от Шарля Леклера. При определённых раскладах Ферстаппен может стать чемпионом мира уже в ближайшей гонке в Сингапуре.