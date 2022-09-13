Инсайдер: Гран-при Монако останется в календаре Формулы-1

Гран-при Монако, традиционно проводящийся в Монте-Карло с первой половины XX века, не будет исключён из календаря Формулы-1, сообщает журналист издания Auto Motor und Sport Тоби Грюйне.

«Хорошие новости для поклонников городских гонок. Мы слышали, Монако останется в календаре Формулы-1 ещё на несколько лет», – написал обозреватель в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Монако 2022 года стал пилот команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес. В минувшем сезоне этап выиграл действующий лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен, также выступающий за «Ред Булл».

Ранее чемпион Формулы-1 Нико Росберг сообщил, что правящий князь Монако Альбер II принял участие в переговорах о сохранении Гран-при.