Марко: Сингапур — хорошее место для чемпионства Ферстаппена, но Япония — ещё лучше

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением по поводу того, где бы ему хотелось отпраздновать второй чемпионский титул в карьере Макса Ферстаппена.



Напомним, при определённых условиях Ферстаппен досрочно может стать чемпионом мира уже в Сингапуре, где пройдёт ближайшая гонка.



«С точки зрения обстановки Сингапур — неплохое место, чтобы отпраздновать титул. Но, с учётом нашего партнёрства с «Хондой», выиграть в Японии даже лучше. Гонка там всего на неделю позже», — приводит слова Марко Formula Passion.



На данный момент действующий чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом от второго места в 116 очков. Вторым расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замыкает тройку лидеров напарник Ферстаппена Серхио Перес.

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