Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо усомнился в правильности решения завершить гонку под сейфти-каром на ГП Италии

Риккардо усомнился в правильности решения завершить гонку под сейфти-каром на ГП Италии
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал решение ФИА выпустить машину безопасности после его схода с дистанции и завершить гонку в таком режиме.

Незадолго до финиша Риккардо сошёл с дистанции, а маршалы не успели быстро убрать его автомобиль. В итоге гонка завершилась за машиной безопасности.

«Я не уверен в том, что это было правильно. Обычно красный флаг бывает после аварии, но я просто остановился на обочине. Было бы странно, если бы сразу появился красный флаг. Думаю, маршалам хватало времени, чтобы оттолкать машину в боксы, обычно это делается быстро, но болид заклинило на одной передаче, и это могло усугубить проблему.

В целом, я считаю, гонку нужно завершать под зелёным флагом, если есть такая возможность, но всё же есть и вопросы безопасности», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Новость по теме
Риккардо выступит на Гран-при Италии в шлеме, посвящённом Валентино Росси
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022