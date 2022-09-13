Риккардо усомнился в правильности решения завершить гонку под сейфти-каром на ГП Италии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал решение ФИА выпустить машину безопасности после его схода с дистанции и завершить гонку в таком режиме.
Незадолго до финиша Риккардо сошёл с дистанции, а маршалы не успели быстро убрать его автомобиль. В итоге гонка завершилась за машиной безопасности.
«Я не уверен в том, что это было правильно. Обычно красный флаг бывает после аварии, но я просто остановился на обочине. Было бы странно, если бы сразу появился красный флаг. Думаю, маршалам хватало времени, чтобы оттолкать машину в боксы, обычно это делается быстро, но болид заклинило на одной передаче, и это могло усугубить проблему.
В целом, я считаю, гонку нужно завершать под зелёным флагом, если есть такая возможность, но всё же есть и вопросы безопасности», — приводит слова Риккардо Motorsport.
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