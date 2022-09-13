Хорнер: 8 лет доминирования? Могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Вольфу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что австрийская команда не будет доминировать в Формуле-1 несколько лет подряд.



«На самом деле я могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Тото Вольфу в ближайшие восемь лет. Это крайне маловероятный сценарий. Сейчас мы проводим прекрасный сезон и команда выступает на высоком уровне. Тем не менее у «Феррари» по-прежнему очень быстрая машина, а «Мерседес» успешно решает свои проблемы», — приводит слова Хорнера F1-Insider.



В текущем сезоне «Ред Булл» лидирует и в общем зачёте пилотов, и в Кубке конструкторов. Команда может досрочно завоевать оба титула.



Стоит отметить, что последний раз «Ред Булл» выигрывал Кубок конструкторов в 2013 году.

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