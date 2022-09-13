Глок: уверен, что де Врис получит место в Формуле-1 в 2023 году

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок выразил уверенность в том, что Ник де Врис может получить место в одной из команд на новый сезон.



Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис дебютировал на Гран-при Италии за «Уильямс», где экстренно заменил Алекса Албона. В дебютной гонке де Врис занял девятое место.



«Ник прекрасно выступил. Провести таким образом дебютную гонку — нечто выдающееся. Он умно действовал, избежал неприятностей на первом круге и сразу смог найти ритм. Это хорошая визитная карточка для него. Я примерно понимаю, что это значит. Де Врис и без того считался одним из претендентов в разные команды, но теперь он станет ещё заметнее. Я думаю, что теперь он точно рассматривается всеми командами, где есть свободные кокпиты на новый сезон. Уверен, мы увидим де Вриса в одной из команд в 2023 году», — написал Глок в своей колонке на Sky Sports.

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