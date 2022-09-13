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«Это не риск». Бинотто объяснил тактику с двумя пит-стопами Леклера на ГП Италии

«Это не риск». Бинотто объяснил тактику с двумя пит-стопами Леклера на ГП Италии
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал тактику команды для Шарля Леклера в гонке Гран-при Италии, состоявшейся в минувшее воскресенье, 11 сентября, в Монце.

«Стратегия с двумя пит-стопами для Шарля не была ошибочной, поскольку вы никогда не знаете, что может произойти в конце гонки. И вы никогда не знаете, насколько силён будет износ шин у Макса [Ферстаппена] на длительном отрезке.

Если взглянуть, к примеру, на Джорджа [Расселла], то преимущество Шарля под конец гонки было комфортным. Поэтому данную стратегию нельзя назвать риском, это азартная игра, которая могла обернуться положительным исходом», – приводит слова функционера издание RaceFans.

Ранее Бинотто раскритиковал ФИА за спорное использование автомобиля безопасности в Монце.

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