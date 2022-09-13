Албон выписался из больницы после осложнений из-за операции на аппендиксе

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон выписался из миланской больницы после тяжёлых осложнений, вызванных операцией на аппендиксе, сообщает издание BBC.

Напомним, после операции у гонщика возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.

В настоящий момент пилот вернулся домой, в Монако. Также сообщается, что Албон не отказывался от выступления на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября. В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов.