Албон выписался из больницы после осложнений из-за операции на аппендиксе
Поделиться
Пилот команды «Уильямс» Александер Албон выписался из миланской больницы после тяжёлых осложнений, вызванных операцией на аппендиксе, сообщает издание BBC.
Напомним, после операции у гонщика возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.
В настоящий момент пилот вернулся домой, в Монако. Также сообщается, что Албон не отказывался от выступления на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября. В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов.
Новость по темеАлбон оказался в реанимации после операции на аппендицит
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
00:36
- 13 сентября 2022
-
23:47
-
22:56
-
21:44
-
21:38
-
21:01
-
20:44
-
20:12
-
19:57
-
19:03
-
18:59
-
18:35
-
17:44
-
17:42
-
17:37
-
17:08
-
15:47
-
15:14
-
14:54
-
14:49
-
13:43
-
13:06
-
12:39
-
12:22
-
11:09
-
09:28
-
01:03
-
00:58
- 12 сентября 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:01
-
22:54
-
21:52
-
21:48
-
20:55
Партнерский контент