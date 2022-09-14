«Потрясающая атмосфера». Роберт Шварцман поделился фото с Гран-при Италии

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман опубликовал в социальных сетях фотографии с Гран-при Италии, который прошёл на минувших выходных в Монце.

«Монца, эта неделя получилась невероятной! Какое удивительное место и какая потрясающая атмосфера с «Феррари». Было очень приятно встретиться с фанатами, пришедшими поддержать нас. Спасибо», – написал пилот в социальных сетях.

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Напомним, ранее издание Motorsport Italia сообщило, что Шварцман примет участие во вторых практиках Гран-при Японии и США. Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

Ранее Шварцман нарисовал эскиз для болельщика, решившего сделать татуировку.