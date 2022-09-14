Риккардо: справедливо, если я в следующем году не получу места в Формуле-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что он смирился с мыслью о том, что может не получить места в Формуле-1 на следующий сезон.
«Я, конечно, согласен с тем, что если в следующем году меня не будет на стартовой решётке, то это будет справедливо. Я не собираюсь делать всё, или моя команда не собирается делать всё, чтобы у меня было место на решётке, если я этого не заслуживаю.
Если я окажусь на трассе, то должен быть уверен в том, что это заслуженно. Мне хочется расти и прогрессировать, а не участвовать в гонках просто ради участия.
Такие дни, как в Монце, конечно, очень расстраивают, но думаю, что пройдёт 24 или 48 часов, и я, скажем так, приду в себя и постараюсь понять, что будет лучше для меня в следующем году», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
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