Чагин заявил, что организаторы «Дакара» хотят видеть российских участников в гонке

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что организаторы ралли-марафона «Дакар» хотят видеть в числе участников соревнования российских гонщиков.

«Я веду переговоры с организаторами «Дакара» по участию нашей команды в ралли. Они очень хотят видеть российских участников в гонке, но конкретного ничего ответить не могут пока. Но мы делаем всё возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне», — приводит слова Чагина ТАСС.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» является 19-кратным победителем соревнований. Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что он сменил гражданство для участия на ралли «Дакар».