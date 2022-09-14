Участие Себастьяна Феттеля в тестах «Альпин» опровергнуто

Портал Racingnews365, прежде сообщивший об участии Себастьяна Феттеля в тестах команды Формулы-1 «Альпин», уточнил собственную информацию. Немец всё-таки не станет участником испытаний, хотя ранее, по данным портала, действительно зондировал почву насчёт возможности выступлений за «Альпин» в сезоне-2023.



Что касается итогового списка участников испытаний, которые должны пройти на трассе «Хунгароринг» за несколько дней до Гран-при Сингапура, то в него должны войти Ник де Врис, Джек Дуэн, Колтон Херта и Мик Шумахер.



Во французском издании Auto Hebdo появлялось предположение, что в тестах также может принять участие резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, однако сообщается, что это не соответствует действительности.