Вязович — о МАЗе на «Дакаре»: от нас даже не принимают заявку на участие

Руководитель и пилот «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что белорусская команда вряд ли сможет принять участие в ралли-марафоне «Дакар»-2023.



«Никто не снимал с нас санкций как с предприятия МАЗ. Всё как в прошлом году. О подписании бумажек даже не доходит речи. Да и мы не готовы подписывать их. Если до такого дойдёт, то это будет большой проблемой.



От нас даже не принимают заявку на участие. Мы сделали запрос, но ответа организаторов ещё не получили. На самом деле вообще много вопросов. Не знаю, как участники, которые едут в частном порядке в категории Т3, собираются проехать в Европу на техничках. Если российских и белорусских перевозчиков не пускают в Европу.



[Мы мимо «Дакара»] на 99,9%. Причин очень много: 1) санкционное предприятие; 2) проезд по территории Евросоюза; 3) подписание бумаг и согласие с позицией Евросоюза в отношении Украины. Три серьёзнейшие причины, по которым это невозможно», — приводит слова Вязовича «Матч ТВ».